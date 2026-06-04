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علوم الدار

«مهارات الإمارات».. رواتب مجزية للمهن المستقبلية

اهتمام من الطلبة بالتفاعل مع المنصة (من المصدر)
5 يونيو 2026 01:45

دينا جوني (أبوظبي)

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أصبح بإمكان الطلبة في الدولة الاطّلاع على مستوى الرواتب المتوقع في القطاعات المهنية المختلفة من خلال «منصة مهارات الإمارات» التي أطلقتها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد البشرية والتوطين مؤخراً. كما تتيح المنصة لمؤسسات التعليم العالي معلومات وبيانات تمكّنها من تعديل المقررات الجامعية الحالية ومخرجات المهارات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وتوقعاته المستقبلية.
وتسهم المنصة في توفير مسارات تعليمية ومهنية أكثر وضوحاً، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وبناء كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية والمشاركة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.
وتترجم المنصة هذا التوجه عبر إطار وطني موحّد قائم على البيانات، يوفر مؤشرات دقيقة حول المهارات المطلوبة، بما يدعم تطوير الاختصاصات الأكاديمية وفق المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويساعد الطلبة والمؤسسات على اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر دقة.
وتربط «مهارات الإمارات» البرامج الأكاديمية والتدريبية بالوظائف الأعلى نمواً في مختلف القطاعات، مع عرض المهارات التي يكتسبها الطلبة من كل برنامج، مقارنة بالمهارات المطلوبة فعلياً في سوق العمل، ما يمنح الطلبة صورة أوضح حول فرص التوظيف المحتملة ومتطلبات كل مسار مهني.
وتخدم منصة «مهارات الإمارات» أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، ونحو 200 مؤسسة تعليمية في الدولة، مع توقّع تطوير أكثر من 1700 مهارة مستقبلية، استناداً إلى دمج بيانات التعليم وسوق العمل ومؤشرات التوظيف.
وفي جانب المؤسسات التعليمية، تساعد المنصة الجامعات ومزودي التعليم على تطوير برامجهم الأكاديمية من خلال رصد المهارات المتوافرة مقابل المهارات الناقصة، وقياس مدى مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات الوظائف، ما يتيح تحديث المقررات وتتبع التحسينات بصورة مستمرة.
كما تتيح البيانات والمؤشرات التي توفرها منصة «مهارات الإمارات» للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية الاستفادة منها في 6 مجالات رئيسة.

مهارات الإمارات
الإمارات
الرواتب
وظائف المستقبل
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة الموارد البشرية والتوطين
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