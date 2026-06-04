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علوم الدار

«نقل عجمان» يعتمد برنامج «TA-AI»

خلال اجتماع المجلس (وام)
5 يونيو 2026 01:41

عجمان (وام)

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اعتمد مجلس إدارة هيئة النقل - عجمان خلال اجتماعه برئاسة محمد عبدالله علوان النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، برنامج الذكاء الاصطناعي TA-AI باعتبارها محوراً رئيساً في خطط الهيئة لتعزيز جودة الخدمات والجاهزية المستقبل، بما يعزز قدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة المتعاملين.
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، الذي عقد في المقر الرئيس للهيئة بمنطقة الجرف، بحضور أعضاء المجلس، وعمر محمد لوتاه، مدير عام الهيئة، والمديرين التنفيذيين، أبرز مجالات تطبيق مبادرات الذكاء الاصطناعي في الهيئة، والتي تشمل أتمتة العمليات والإجراءات وتسريع الخدمات، وتطوير خدمات النقل العام من خلال الحلول الذكية، وتحليل البيانات لدعم التخطيط المستقبلي ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تدريب وتأهيل الموظفين على استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد محمد النعيمي، أن توجيه المجلس بتبني مبادرات الذكاء الاصطناعي يعكس حرص الهيئة على الاستثمار في حلول مبتكرة تدعم توجهات حكومة عجمان ورؤية عجمان 2030، وتسهم في تطوير خدمات نقل أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل على تنفيذ المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بروح من الابتكار والتكامل، بما يحقق أثراً ملموساً في جودة الخدمات، واستدامة منظومة النقل، وتعزيز جاهزية الهيئة المستقبلية في قطاع النقل.

الإمارات
عجمان
هيئة النقل
محمد النعيمي
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