الجمعة 5 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي لرعاية النساء والأطفال» و«التربية» تنظمان فعاليات لـ 570 طفلاً

«دبي لرعاية النساء والأطفال» و«التربية» تنظمان فعاليات لـ 570 طفلاً
5 يونيو 2026 01:41

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة في حماية البيئة وصناعة مستقبل مستدام لمواجهة التغير المناخي
جراحة معقدة تعيد ترميم فك مواطن أربعيني

نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فعالية «اللطف يجعلنا أقوى»، وجلسات قرائية لقصة «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه»، ضمن مبادرة «نحذر لا نخسر»، وذلك على مدى يومين في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الخوانيج بمشاركة 570 طفلاً.
وتضمنت الفعالية أنشطة تفاعلية وجلسات قرائية. وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة، أن المؤسسة تواصل توظيف الأدوات التوعوية والإبداعية للوصول إلى الأطفال، وتعزيز صحتهم النفسية والعاطفية، مشيرة إلى أن مبادرات المؤسسة النوعية، وفي مقدمتها قصة «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه» وفعالية «اللطف يجعلنا أقوى» أسهمت في تقديم رسائل تربوية مؤثرة تعزز الثقة بالنفس، وترسِّخ القيم الإيجابية لدى الأطفال بأساليب تفاعلية مبتكرة.
وأعربت عن فخرها بوصول رسائل هذه المبادرات إلى 570 طفلاً خلال يومين فقط في مجمع زايد التعليمي بالخوانيج؛ ليرتفع عدد المستفيدين منها منذ الإطلاق إلى نحو 5000 طفل، وتعكس هذه النتائج أهمية الاستثمار في محتوى تربوي هادف يخاطب الأطفال بلغة قريبة منهم، ويساعدهم على فهم مشاعرهم واكتشاف إمكاناتهم وتنمية قدرتهم على مواجهة التحديات بثقة ووعي.
وأضافت أن هذه الجهود تندرج ضمن برنامج «حماية الطفولة» الذي أطلقت المؤسسة في إطاره مبادرتَي «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه» و«اللطف يجعلنا أقوى»؛ بهدف تعزيز الصحة النفسية والعاطفية للأطفال.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
الإمارات
دبي
وزارة التربية والتعليم
شيخة سعيد المنصوري
شيخة المنصوري
آخر الأخبار
سفن تجارية عالقة في مضيق هرمز بسبب الممارسات الإيرانية غير الشرعية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: مضيق هرمز سيفتح فور توقيع مذكرة التفاهم مع إيران
5 يونيو 2026
صورة أجزاء داخلية محطمة من مبنى متضرر في مدينة غزة جراء قصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة بيئية في غزة جراء الانبعاثات الكربونية
5 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عون: اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل «الفرصة الأخيرة»
5 يونيو 2026
مبنى مدمر في الخرطوم نتيجة القتال الذي اندلع في 15 أبريل 2023 (من المصدر)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب تهدد «إخوان السودان» بالعزلة والملاحقة
5 يونيو 2026
أطفال وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
مصر: أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
5 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©