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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي لدى تكريمه إحدى الخريجات (وام)
5 يونيو 2026 01:45

الشارقة (وام)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة لفصل الربيع 2026، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.
وأكد سموه، في كلمته التي ألقاها خلال حفل التخريج، أهمية الحرص على رحلة العلم والسير في دربها بإصرار وعزم كما كان يفعل الأجداد، وذلك للوصول إلى أعلى الدرجات وخدمة الأوطان، مخاطباً الخريجين والخريجات قائلاً: «قبل أجهزة الملاحة والأقمار الاصطناعية، كان تجار الخليج العربي يشقّون عُباب البحر في ظلام الليل لا يهتدون إلاّ بالنجوم، وكانوا يحفظون السماء كما تحفظون كتبكم، ويقرؤون الريح كما تقرؤون بحوثكم، وكانوا يغيبون شهوراً في المجهول لا لأن الرحلة سهلة، بل لأن الغاية تستحق. وحين عادوا لم يعودوا لأنفسهم، عادوا بما يُطعم الأسر ويبني المجتمعات. لم يكن البحر وجهتهم، كان الطريق، أما الوُجهة فكانت دائماً هنا، في أرضهم ووسط أهلهم. وأنتم اليوم امتدادٌ لذلك التراث، رحلتم في بحار المعرفة كما فعل أجدادكم، تحملتم ضغط البحث، وعُسر الأسئلة وليالي المراجعة، وها أنتم تعودون لا إلى الشاطئ، بل إلى المجتمع الذي ينتظركم».
وأشاد سموه بمسيرة الخريجين والخريجات المتميزة كونهم أكملوا دراساتهم العليا وفقاً لبرامج متخصصة اختاروها بدقة، مما يؤهلهم لأدوارٍ قيادية رائدة.
وتناول سموه ما تعمل عليه الجامعة من جهودٍ كبيرة في إعداد الطلبة على كافة المستويات، مما يحقّق لخريجيها الفخر بها».
ووجَّه سمو رئيس جامعة الشارقة كلمةً حيّا فيها جهود الآباء والأمهات وأولياء الأمور وتعبهم وصبرهم ودعواتهم لأبنائهم وبناتهم حتى التخرج. كما وجَّه سموه كلمة إلى أساتذة الجامعة وإدارتها.
واختتم سموه كلمته مباركاً للخريجين والخريجات، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية. وكان حفل التخريج قد استهل بالسلام الوطني، عقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وألقى بعدها الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تشريف سموه الحفل وتكريم الخريجين.
وتفضل سمو رئيس جامعة الشارقة بتسليم الخريجين والخريجات شهادات تخرجهم، مهنئاً إياهم هذا الإنجاز والتفوق، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية وخدمة وطنهم. وبلغ عدد خريجي الدراسات العليا في درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم 426 خريجاً وخريجة.
حضر حفل التخريج كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، وحليمة العويس، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة، وجمع من أولياء الأمور.

الإمارات
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طلاب الدراسات العليا
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