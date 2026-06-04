«لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة» تنهي تحكيم الأعمال الكتابية

دبي (الاتحاد)

أعلنت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، الانتهاء من أعمال التحكيم الخاصة بفئات الأعمال الكتابية، ضمن الدورة الثامنة والعشرين للجائزة لعام 2026، فيما تواصل حالياً عمليات تقييم وتحكيم الأعمال الشفوية، تمهيداً لإعلان النتائج النهائية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت الدبوس، أن الجائزة تستعد للاحتفاء بموسمها الثامن والعشرين في منتصف نوفمبر 2026، من خلال حفل لتكريم الفائزين في مختلف الفئات، التي تمثّل منصة وطنية وخليجية رائدة لاكتشاف المواهب الإبداعية وتنمية قدرات الأطفال والشباب في مجالات متعددة. موضحة أن فئات الجائزة الثماني تشمل: حفظ وتجويد القرآن الكريم، وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، والإبداع الأدبي، والدراسات والبحوث، والإبداع الفني، والإبداع البرمجي الإلكتروني، والإبداع العلمي، والإبداع الإعلامي المقروء.

وأضافت أن أعمال التحكيم انطلقت خلال شهر مايو الماضي بمشاركة لجان متخصّصة من الخبراء والمحكمين، ومن المقرر الانتهاء من جميع مراحل التقييم قبل منتصف يونيو الجاري، وفق معايير علمية دقيقة تضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المشاركين.

وبيّنت الدبوس، أن الجائزة تنقسم إلى ثلاثة مستويات رئيسة، يشمل الأول الطلبة من سن 8 إلى 18 عاماً، مع إمكانية تعديل الفئات العمرية وفق طبيعة بعض المجالات التنافسية. أما المستوى الثاني فيخصص للأطفال من أصحاب الهمم ضمن الفئة العمرية نفسها، مع مراعاة نوع الإعاقة وطبيعة المشاركة، فيما يضم المستوى الثالث المؤسسات والهيئات والمراكز المعنية برعاية الطفولة والمدارس.