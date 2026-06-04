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الإسعاف الوطني يشارك في مؤتمر EMTEX 2026 دبي

شعار الإسعاف الوطني
5 يونيو 2026 01:41

أبوظبي (وام)

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يشارك الإسعاف الوطني التابع للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للإسعاف والنقل الطبي والإنقاذ (EMTEX 2026)، الذي انطلق أمس في دبي ويستمر على مدار يومين.
وتأتي مشاركة الإسعاف الوطني من خلال جناح تفاعلي يستعرض التقنيات والمعدات الحديثة المستخدمة في خدمات الطوارئ الطبية، إلى جانب إشراك الزوّار في مجموعة من الأنشطة التوعوية التفاعلية تشمل «الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين» و«إيقاف النزيف»، مع إتاحة الفرصة للزوار للتعرّف على مركبات الإسعاف والتجهيزات المستخدمة في خدمات الإسعاف.
كما تسهم إدارة التدريب الطبي في الإسعاف الوطني في اليوم الثاني من المعرض في تقديم ورش عمل تعليمية متخصصة إلى جانب مدربين دوليين، تستعرض خبراتها في مجالات الرعاية التكتيكية للمصابين، والموجات فوق الصوتية في خدمات الطوارئ الطبية.

الإسعاف الوطني
دبي
الإمارات
الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني
مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للإسعاف والنقل الطبي والإنقاذ
مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للإسعاف والنقل الطبي والإنقاذ
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