عبدالعزيز بن حميد يطلق مبادرة «تحدي الدايرة»

عجمان (وام)

أطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، مبادرة «تحدي الدايرة»، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات العقارية وتعزيز الابتكار المؤسسي وفق منهجية المسرعات الحكومية، وعبر فرق متعددة التخصصات تعمل ضمن استراتيجية شاملة وخطط تنفيذية مرنة.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، على ضرورة تبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل الحكومي في سبيل إنجاح جهود حكومة عجمان الرامية إلى تصفير البيروقراطية وتعزيز جودة ومرونة الأداء المؤسسي من خلال تجديد أساليب العمل وتطويرها، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدائرة ورؤيتها المستقبلية.

وقال إن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري حريصة على بناء خططها وفق أساليب ورؤى مبتكرة بالارتكاز على احتياجات متعامليها والوقوف على جميع متطلباتهم، مشدداً على ضرورة تعزيز العلاقة التشاركية مع مختلف فئات المتعاملين وتكثيف الجهود في سبيل المحافظة على مكتسبات الدائرة والارتقاء بمستوى الأداء لبلوغ الأهداف الاستراتيجية المنشودة.

ووجه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بالعمل على تقليل المتطلبات الحكومية، وتوفير خدمات استباقية سريعة ومتكاملة تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة عجمان كمدينة مستدامة ورائدة في شتى القطاعات والمجالات.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن «تحدي الدايرة» يمر عبر خمس مراحل رئيسة تبدأ بعملية تحديد التحديات، وتنتهي بعرض النتائج واعتمادها، وذلك بعد الانتهاء من مرحلتي تحليل الوضع الحالي وتطوير الحلول باستخدام أساليب عمل متطورة تضمن نتائج فعالة، وتساعد على وضع خطط ناجعة ومستدامة.

وأكد أن الدائرة تواصل جهودها نحو أتمتة الخدمات وتبني حلول ذكية تسهم في تطوير منظومة العمل وتسريع إنجاز المعاملات عبر بوابة الخدمات الرقمية، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل ويدعم مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأضاف أن المبادرة تركز كذلك على الاستثمار في العنصر البشري ودعم الكفاءات الشابة وتأهيلها بالمهارات والمعارف اللازمة من أجل مواكبة المتغيرات المتسارعة، والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي من خلال استدامة الموارد البشرية وتعزيز الإبداع والإنتاجية لدى جميع العاملين في الدائرة.