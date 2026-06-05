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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك الدنمارك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه
5 يونيو 2026 11:37

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك.

 

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميته فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن راشد
منصور بن زايد
الدنمارك
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