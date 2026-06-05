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علوم الدار

منصور بن زايد: نفخر بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة

منصور بن زايد
5 يونيو 2026 12:13

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في اليوم العالمي للبيئة، فخره بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة.

 

وقال سموه عبر منصة إكس: "في اليوم العالمي للبيئة، نفخر بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي، ونواصل العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة". 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليوم العالمي للبيئة
الاستدامة
منصور بن زايد
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