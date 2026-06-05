منصور بن زايد: نفخر بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في اليوم العالمي للبيئة، فخره بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة.

وقال سموه عبر منصة إكس: "في اليوم العالمي للبيئة، نفخر بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي، ونواصل العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة".