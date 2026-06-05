حمدان بن زايد: أبوظبي تجدد التزامها بنهج يضع البيئة في صميم مسيرة التقدم

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في اليوم العالمي للبيئة، أن أبوظبي تُجدد التزامها بنهج يضع البيئة في صميم مسيرة التقدم.



وقال سموه عبر منصة إكس:"في اليوم العالمي للبيئة، تُجدد أبوظبي التزامها بنهج يضع البيئة في صميم مسيرة التقدم. فما تحقق على مدى ثلاثة عقود لم يكن استجابةً لتحديات المناخ فحسب، بل امتداداً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي رسّخت مكانة أبوظبي كشريك فاعل في صياغة حلول المستقبل".

وأضاف سموه:"الطبيعة مصدر إلهامنا، والعمل المناخي مسؤوليتنا، والمستقبل يبدأ بالقرارات التي نتخذها اليوم".