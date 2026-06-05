638 ألف زائر لحدائق وساحات وشواطئ أبوظبي في عيد الأضحى

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت الحدائق والساحات العامة والشواطئ والمسابح التابعة لبلدية مدينة أبوظبي إقبالاً واسعاً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت مجتمعة أكثر من 638 ألف زائر، في مؤشر يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها المرافق الترفيهية والخدمية في الإمارة، ودورها في توفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات أفراد المجتمع والزوّار خلال المناسبات والأعياد.

وأظهرت البيانات أن الحدائق والساحات العامة استقطبت 443 ألفاً و500 زائر خلال أيام العيد، فيما بلغ عدد زوّار الشواطئ والمسابح 194 ألفاً و500 زائر، ما يؤكد الإقبال الكبير على الوجهات الترفيهية المفتوحة التي توفرها البلدية للعائلات والأفراد، وتتميز بتنوع مرافقها وخدماتها ومستويات الراحة والأمان فيها.

ويعكس هذا الإقبال نجاح جهود بلدية مدينة أبوظبي في تطوير المرافق العامة وتعزيز جاذبيتها، بما ينسجم مع رؤية الإمارة الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير مساحات حضرية متكاملة تسهم في تعزيز الترابط المجتمعي، وتشجع على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في بيئات آمنة ومستدامة.

وتحرص البلدية على تنفيذ برامج متواصلة لصيانة الحدائق والساحات والشواطئ والمسابح ورفع كفاءة مرافقها، إلى جانب تعزيز عناصر الجمال والتشجير، وتوفير الخدمات اللازمة التي تضمن راحة الزوار وسلامتهم. كما تعمل على تنظيم الجهود التشغيلية خلال المواسم والأعياد، بما يواكب الزيادة المتوقعة في أعداد المرتادين، ويضمن تقديم أفضل مستويات الخدمة.

وشكّلت الحدائق والساحات العامة خلال عطلة العيد وجهة مفضلة للعائلات والأطفال، لما توفره من مساحات خضراء ومناطق ألعاب ومرافق ترفيهية متنوعة، فيما استقطبت الشواطئ والمسابح أعداداً كبيرة من الزوار الباحثين عن قضاء أوقات ممتعة، والاستفادة من الأجواء الصيفية والخدمات المتكاملة التي تقدمها هذه الوجهات.

وأكدت هذه الأرقام الدور الحيوي الذي تؤديه المرافق العامة التابعة لبلدية مدينة أبوظبي في دعم المشهد الترفيهي والمجتمعي بالإمارة، وترسيخ مكانتها وجهاتٍ نابضةً بالحياة تجمع أفراد المجتمع، وتوفّر لهم تجارب نوعية تسهم في تعزيز السعادة والرفاه وجودة الحياة.

يأتي هذا الإقبال الكبير خلال عيد الأضحى ليعكس ثقة المجتمع بالخدمات والمرافق التي توفرها البلدية، ونجاحها في توفير بيئات جاذبة وآمنة تستقطب مختلف الفئات العمرية، وتدعم مكانة أبوظبي مدينةً عصريةً توفر لسكانها وزوارها خيارات متنوعة للترفيه والاستجمام على مدار العام.