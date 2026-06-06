«الموارد البشرية»: بدء مرحلة جديدة من تطوير إجراءات خدمات تصاريح العمل

سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)



أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن بدء مرحلة جديدة من تطوير إجراءات خدمات تصاريح العمل من خلال تبسيط المتطلبات، وإعادة تصميم خطوات الخدمة، وتوسيع القنوات الرقمية، بما يسرّع إنجاز المعاملات، ويحسن تجربة المتعاملين، ويعزز كفاءة وتنافسية سوق العمل.

وذكرت الوزارة، أنها فتحت المجال لتلقي مقترحات وآراء الجمهور والمتعاملين، إلكترونياً حتى الثلاثين من يوليو المقبل، حول الخدمات الحالية لتصاريح العمل وسُبل تطويرها، خاصة فيما يتعلق بإعادة تصميم خطوات إصدار تصاريح العمل وتقليل المتطلبات الإجرائية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى الامتثال للتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.

وأفادت الوزارة، أن القرار المتوقع الوصول إليه من هذه المشورة الإلكترونية، الموافقة على المضي قدماً في تطوير إجراءات خدمات تصاريح العمل، وفق التوجهات المعتمدة لتبسيط الإجراءات وتوسيع القنوات الرقمية، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات، ويُحسن تجربة المتعاملين، ويعزّز كفاءة واستدامة سوق العمل.

وقامت الوزارة مؤخراً بتطوير جذري في خدمات تصاريح العمل ضمن مبادرة «تصفير البيروقراطية». تضمن التحديث إلغاء طلب جميع المستندات بنسبة 100%، وتقليص الحقول المطلوبة لبعض التصاريح بنحو 75% إلى 97%، وتقليل مدة الإنجاز.

وقد أتاحت الوزارة خدمات تصاريح العمل عبر قنواتها الرقمية الموحدة، مما يسهل على أصحاب العمل والمتعاملين الوصول إلى الخدمات وإنجاز الطلبات إلكترونياً بكل سلاسة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه الخدمات وإجراءاتها المحدّثة من خلال صفحة الخدمات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويعكس هذا التطوير التزام الوزارة بتقديم خدمات حكومية مرنة ومتكاملة، تدعم استدامة منشآت القطاع الخاص، وتحفظ حقوق العاملين، وتسهم في بناء سوق عمل تنافسي ومتطور، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال.



أنواع التصاريح

وتصدر وزارة الموارد البشرية والتوطين، 13 نوعاً من تصاريح العمل، التي تتيح للمنشآت المسجلة لدى الوزارة استصدار تصاريح عمل لعمالها، وفقاً لنوع وطبيعة الوظيفة.

وتضم هذه الأنواع، تصريح عمل التدريس الخصوصي، وتصريح عمل لاستقدام عامل من خارج الدولة -وذلك وفقاً للشروط والضوابط، وتبلغ مدة التصريح عامين، وتصريح عمل انتقال- ويتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت تعيين عامل داخل الدولة بعد انتهاء علاقة عمله السابقة، وفق الشروط والضوابط وتبلغ مدة التصريح عامين.

وهناك تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم -يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت تعين عمال من داخل الدولة ممن هم على إقامة ذويهم من إناث أو ذكور، وتبلغ مدة هذا التصريح عامين، ثم تصريح عمل مؤقت- يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت تعيين عامل من داخل الدولة بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه في إحدى المنشآت غير التي يعمل فيها، على أن يعود للعمل لدى صاحب العمل الأصلي بعد إتمام المدة.

وكذلك تصدر الوزارة، تصريح عمل مهمة -يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت استقدام عامل من خارج الدولة لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة، فضلاً عن تصريح عمل جزئي- يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب عقد العمل الجزئي ويستطيع بمقتضاه العامل أن يعمل في إحدى وظائف أو مهن المستويين الأول والثاني لدى أكر من صاحب عمل في الوقت ذاته، بعد حصوله على التصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئياً وذلك وفقاً لضوابط محددة، وتبلغ مدة التصريح عامين.



تصريح عمل حدث

وهناك تصريح عمل حدث - يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت تعيين عامل من داخل الدولة ممن بلغ سن 15 ولم يجاوز 18 عاماً ووفق شروط وضوابط تتضمن بيئة عمل مناسبة للحدث. بالإضافة إلى تصريح تدريب أو تشغيل الطالب- يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت تدريب أو تشغيل طالب مواطن أو غير مواطن داخل الدولة ممن بلغ سن 15 عاماً، وفقاً لضوابط وشروط محددة تضمن بيئة تدريب وعمل مناسبتين.



أنواع

وتمتد الأنواع لتشمل تصريح عمل مواطن/ أبناء دول التعاون- يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت تعين المواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبلغ مدة التصريح عامين، فضلاً عن تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية- يُمنح هذا التصريح عند طلب منشأة مسجلة في الوزارة تشغيل عامل داخل الدولة من حاملي الإقامة الذهبية.

وهناك تصريح عمل مواطن متدرب- يمنح هذا التصريح للمنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في تدريب مواطن وفق مؤهله العلمي المعتمد، وتصريح العمل الحر- يُمنح للأفراد الراغبين في ممارسة العمل الحر بشكل مستقل (على إقامتهم الذاتية للأفراد الأجانب) دون رعاية جهة أو صاحب عمل.