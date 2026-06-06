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علوم الدار

«مهارات المستقبل» تقدم 13 ألف دورة رقمية لتمكين الشباب العربي

«مهارات المستقبل» تقدم 13 ألف دورة رقمية لتمكين الشباب العربي
7 يونيو 2026 01:11

دبي (وام) 

تواصل «أكاديمية مهارات المستقبل»، منذ إطلاقها في سبتمبر 2024 تعزيز قدرات الشباب العربي بالمهارات العملية الحديثة، عبر برامج تدريبية مبتكرة تغطي مجالات حيوية، مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات واستراتيجية ريادة الأعمال. 
وقدمت الأكاديمية أكثر من 13 ألف دورة تدريبية استهدفت تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم العملية، وتعزيز فرصهم الوظيفية. 
وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، أن الإقبال الكبير على الأكاديمية يعكس وعي الشباب العربي بأهمية اكتساب المهارات الحديثة، مشيراً إلى أن العديد منهم تمكنوا بالفعل من تحسين فرصهم الوظيفية أو تأسيس مشاريعهم الخاصة. 

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مهارات المستقبل
الشباب العربي
الذكاء الاصطناعي
الأمن السيبراني
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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