طقس صحو ورياح تنشط أحياناً مثيرة الغبار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً بعد الظهر. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:32 والمد الثاني 05:31، والجزر الأول عند الساعة 12:06، والجزر الثاني عند الساعة 00:22.

في بحر عمان، الموج خفيف إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعه 15:03 والمد الثاني 03:47، والجزر الأول عند الساعة 08:15، والجزر الثاني عند الساعة 22:13.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 28 75 20

دبي 38 28 80 30

الشارقة 42 28 70 25

عجمان 38 28 75 35

أم القيوين 39 28 70 30

رأس الخيمة 42 29 65 25

الفجيرة 44 34 60 20

العـين 45 29 40 10

ليوا 45 29 50 10

الرويس 41 27 75 15

السلع 42 30 70 30

دلـمـا 38 30 80 25

طنب الكبرى / الصغرى 37 29 85 35

أبو موسى 37 29 85 40.