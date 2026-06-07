الإثنين 8 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تطلع على التدريب التخصصي لمجندي الخدمة الوطنية

مجندو الخدمة الوطنية خلال مشاركتهم في برنامج التدريب التخصصي (من المصدر)
8 يونيو 2026 01:19

أبوظبي (الاتحاد) 

اطّلع العميد جاسم محمد الهرمودي، نائب مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسّسي في شرطة أبوظبي، على سير برنامج التدريب التخصصي لمجندي الخدمة الوطنية الدفعة الـ 24 في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وذلك ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بمتابعة البرامج التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية والأمنية. وكان في استقباله العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة، وعدد من الضباط، واستمع إلى شرح حول الخطط التدريبية والمناهج المعتمدة، وما تتضمنه من محاضرات تخصصية وتدريبات عملية ومهارات ميدانية وعسكرية، تسهم في تعزيز جاهزية المجندين وصقل قدراتهم، بما يحقق أهداف برنامج الخدمة الوطنية في ترسيخ القيم الوطنية، وتنمية المهارات القيادية، ورفع كفاءة العنصر البشري. 
واطّلع على مرافق التدريب والتجهيزات الحديثة المستخدمة في العملية التدريبية، إلى جانب البرامج التخصصية التي تعتمد على توظيف التقنيات المتقدمة والأنظمة الذكية في دعم منظومة التدريب والتأهيل، بما يواكب التطورات الحديثة في العمل الشرطي والأمني. 
وأشاد بالمستوى المتميز للمجندين، وما أظهروه من التزام وانضباط وجدية في تنفيذ البرامج التدريبية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير المهارات العسكرية والمهنية، والاستفادة من المعارف والخبرات المكتسبة، بما يعزّز جاهزيتهم، وقدرتهم على تحمُّل المسؤولية، وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

تنمية 
حثّ المجندين على المثابرة والاجتهاد والحرص على تنمية قدراتهم في مختلف المجالات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية والوطنية.

أخبار ذات صلة
تحذير من الروابط والإعلانات الوهمية في محركات البحث
تعزيز الشراكة بين «الإمارات للسرطان» و«جامعة أبوظبي»
شرطة أبوظبي
أبوظبي
الخدمة الوطنية
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
آخر الأخبار
مبانٍ مدمرة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يطلق هجوماً على «النبطية» جنوبي لبنان
8 يونيو 2026
آليات للجيش العراقي تابعة لفرقة المشاة الآلية الخامسة والعشرين (من المصدر)
الأخبار العالمية
خطة عراقية شاملة لإعادة نشر القوات المسلحة قبل نهاية العام
8 يونيو 2026
حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: لن أرفع العقوبات عن إيران قبل إبرام اتفاق
8 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على أراضٍ زراعية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير الزراعة اللبناني لـ «الاتحاد»: الحرب وجَّهت ضربة قاسية لركائز الأمن الغذائي في لبنان
8 يونيو 2026
مخيم مؤقت للنازحين من ولايات كردفان إلى النيل الأبيض (من المصدر)
الأخبار العالمية
16 قتيلاً بقصف للجيش السوداني بـ «مسيَّرات» على شمال كردفان
8 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©