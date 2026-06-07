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⁨بلدية دبا الحصن تطلق مشروع حصر وترقيم أشجار النخيل⁩

خلال ترقيم أشجار النخيل (من المصدر)
8 يونيو 2026 01:19

الشارقة (الاتحاد) 

أطلقت بلدية دبا الحصن، ممثلةً بإدارة الزراعة والحدائق، مشروع حصر وترقيم أشجار النخيل في المدينة الفاضلة، وذلك تزامناً مع يوم البيئة العالمي 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود المحافظة على الثروة النباتية وتطوير آليات إدارتها وفق أفضل الممارسات المستدامة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ونظام موحّد لتوثيق معلومات أشجار النخيل ومتابعة حالتها الصحية والفنية، بما يُسهم في تسهيل أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة إدارتها والحفاظ عليها، باعتبارها أحد المكونات البيئية والتراثية المهمة في المدينة. كما نفّذت البلدية فعالية لزراعة عدد من الأشجار بمشاركة طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، ومديري الإدارات وعدد من موظفي البلدية، وذلك في إطار تعزيز الرقعة الخضراء وترسيخ ثقافة التشجير ودعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة. 
وتزامناً مع المناسبة، كرّمت البلدية الفائزين من الموظفين والجمهور في مسابقة «أفضل فكرة بيئية مبتكرة»، تقديراً لمساهماتهم وأفكارهم الإبداعية التي تدعم نشر الوعي البيئي وتُشجّع على تبنِّي الحلول المستدامة.

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دبا الحصن
النخيل
أشجار النخيل
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