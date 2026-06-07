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أحمد بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح العلماء والتميمي وأفراح الصوالح ومجرن

أحمد بن محمد لدى حضوره أفراح العلماء والتميمي وفي الصورة ضاحي خلفان وحنيف القاسم (الصور من وام)
8 يونيو 2026 01:20

دبي (وام)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، أمس في دبي، بمناسبة زفاف نجله «عمر» إلى كريمة جمال محمد التميمي. وهنأ سموه، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه مروان أحمد الصوالح، أمس في دبي، بمناسبة زفاف نجله «خليفة» إلى كريمة عمر بن أحمد بن الشيخ مجرن. وهنأ سموه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

وحضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، أمس في دبي، بمناسبة زفاف نجله «عمر» إلى كريمة جمال محمد التميمي. وهنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العريس وذويه، متمنيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.
كما حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، حفل الاستقبال الذي أقامه مروان أحمد الصوالح، أمس في دبي، بمناسبة زفاف نجله «خليفة» إلى كريمة عمر بن أحمد بن الشيخ مجرن. وهنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العريس وذويه، متمنيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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وحضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، أمس في دبي، بمناسبة زفاف نجله «عمر» إلى كريمة جمال محمد التميمي. وهنأ سموه، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.  كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، حفل الاستقبال الذي أقامه مروان أحمد الصوالح، أمس في دبي، بمناسبة زفاف نجله «خليفة» إلى كريمة عمر بن أحمد بن الشيخ مجرن. وهنأ سموه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

وحضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامه مروان أحمد بن صالح الصوالح بمناسبة زفاف نجله «خليفة» إلى كريمة عمر بن أحمد بن الشيخ مجرن في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري. وبارك الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ سالم بن سلطان القاسمي للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يكلل حياتهما بالرفاه والبنين.

أحمد بن محمد
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