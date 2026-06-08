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«التنمية المتوازنة» يفتح باب التسجيل في «صيف قرى الإمارات 2026»

«التنمية المتوازنة» يفتح باب التسجيل في «صيف قرى الإمارات 2026»
9 يونيو 2026 01:37

أبوظبي (وام)

أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة فتح باب التسجيل للراغبين في الانضمام إلى برنامج «صيف قرى الإمارات 2026»، على أن يكون الخامس عشر من شهر يونيو 2026 هو الموعد النهائي لقبول الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة (https://evsummerprogram.ae/).
ويهدف البرنامج إلى استثمار أوقات فراغ الصغار والشباب خلال العطلة الصيفية من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية والترفيهية، بما يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي والصحة وجودة الحياة وتنمية المهارات الشخصية والمعرفية للمشاركين.
ويستهدف البرنامج البنين والبنات ضمن فئتين عمريتين، تشمل الأولى من 10 إلى 13 عاماً، والثانية من 14 إلى 17 عاماً، حيث تقام الفعاليات خلال الفترة من 6 إلى 23 يوليو 2026، من يوم الاثنين إلى الخميس أسبوعياً، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.
ويستضيف البرنامج الفعاليات في خمس مناطق موزعة على مختلف إمارات الدولة، وهي منطقة قدفع في إمارة الفجيرة، ومنطقة مصفوت في إمارة عجمان، ومنطقة الرمس في إمارة رأس الخيمة، إلى جانب منطقتي الشويب والسلع في إمارة أبوظبي.
وتشمل أنشطة البرنامج مجموعة من المحاور الرئيسة التي تركز على الرياضة، والتراث والهوية الوطنية، ومهارات المستقبل، والذكاء الاصطناعي، والأمن والسلامة، ضمن بيئة تعليمية وتفاعلية آمنة ومحفزة تسهم في صقل قدرات المشاركين، وتعزيز قيم التفاعل المجتمعي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحثيثة لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في قرى ومناطق الدولة، وتوفير برامج نوعية تنمي مهارات الأجيال الناشئة، وترسِّخ قيم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف مناطق دولة الإمارات.
ويمتد البرنامج على مدى ثلاثة أسابيع حافلة بسلسلة من الأنشطة الرياضية وورش العمل التخصصية والتفاعلية، حيث يشهد الأسبوع الأول مشاركة المنتسبين في أنشطة رياضية تتضمن كرة القدم والسباحة والجوجيتسو وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس الطاولة والتجديف الداخلي، إلى جانب ورش عمل حول الأمن السيبراني والسلامة العامة والإسعافات الأولية والاستجابة لحالات الطوارئ، إضافة إلى برامج «القبطان الصغير» والوعي البيئي وطرق الصيد والزراعة والهوية الإماراتية و«حاميات التراث» ومبادرة «عيالنا أمانة»، و«سفراء القراءة».

أنشطة وورش متخصصة

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يواصل البرنامج في أسبوعه الثاني تقديم الأنشطة الرياضية، جنباً إلى جنب مع ورش متخصصة في الصحة والسلامة والإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق والأمن السيبراني، وأنشطة التوعية البيئية وطرق الصيد والأنشطة الفنية، فضلاً عن ورش الوعي المالي و«هاكاثون الابتكار» واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج القيم الإماراتية والسنع.
أما في الأسبوع الثالث والأخير، فتستمر الأنشطة الرياضية بالتوازي مع ورش عمل تركز على إدارة المخاطر والتلاحم المجتمعي عبر ابتكارات تخدم المجتمع، بالإضافة إلى برامج «عيالنا أمانة» و«المتطوع الصغير» والصحة البدنية وبناء الروبوتات ومهارات النجاح و«مؤسسو المستقبل»، فضلاً عن أنشطة الهوية الوطنية و«حاميات التراث» و«سفراء القراءة».

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