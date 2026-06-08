سفير الدولة ووزير البيئة القطري يبحثان سبل تعزيز علاقات البلدين

الدوحة (وام)



التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، معالي الدكتور عبدالله بن عبد العزيز السبيعي، وزير البيئة و التغير المناخي في دولة قطر الشقيقة الذي رحب بالسفير، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين من تطور متنام وزخم متواصل على كافة الأصعدة.

وأعرب معاليه عن تمنياته للقمزي بالتوفيق في مهام عمله، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية في تعزيز التواصل والتنسيق المستمر.

كما جرى استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتوطيدها ودفعها إلى آفاق جديدة.

وأكد اللقاء الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية وترسيخ التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويواكب تطلعات قيادتيهما نحو المزيد من التكامل والتنسيق في مختلف المجالات.