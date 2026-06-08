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«الخارجية» تدعو المتعاملين لاستخدام إصدار 2.0 من النظام الإلكتروني eDAS

«الخارجية» تدعو المتعاملين لاستخدام إصدار 2.0 من النظام الإلكتروني eDAS
9 يونيو 2026 01:36

أبوظبي (وام)

تدعو وزارة الخارجية متعاملي النظام الإلكتروني «eDAS» لتصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ الانتقال إلى استخدام «eDAS 2.0» اعتباراً من 8 يونيو 2026.
 ويأتي إيقاف الإصدار الأول «eDAS 1.0» من النظام الإلكتروني لتصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ، والعمل حصراً بنسخة «eDAS 2.0» في إطار حرص وزارة الخارجية على تحسين تجربة المتعاملين، وتطوير منظومتها الرقمية الداعمة لتحقيق التحول الرقمي الذكي، وبما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد، وتقليل عدد الحقول المطلوبة والخطوات للحصول على الخدمة.

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