الثلاثاء 9 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دراسة في "نيويورك أبوظبي" تكشف ارتباط أشجار التين البري بتعزيز الأمن الغذائي

دراسة في "نيويورك أبوظبي" تكشف ارتباط أشجار التين البري بتعزيز الأمن الغذائي
9 يونيو 2026 12:37

أجرى باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي، دراسة حول شجرة التين، توضح أهميتها بالنسبة للأمن الغذائي في المستقبل.

وتكشف الدراسة أن نبات التين لم يتطور في مكان واحد بل تطور في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تفاعلات متكررة بين البشر والأشجار البرية على مدى آلاف السنين.

وتوضح الدراسة، التي نشرت في دورية "Horticulture Research"، كيف أنجز فريق البحث تحليل الحمض النووي لحوالي 1000 شجرة تين من 14 دولة.

أخبار ذات صلة
«شباب الشارقة» يرسم طريق الابتكار الأخضر والأمن الغذائي
وزير الزراعة اللبناني لـ «الاتحاد»: الحرب وجَّهت ضربة قاسية لركائز الأمن الغذائي في لبنان

وتطرح الدراسة نظرية مغايرة ، مفادها أن التين قد تشكل بفعل سلسلة من العمليات المتعددة، حيث تفاعلت الأشجار البرية المحلية مع الأشجار المزروعة باستمرار، وتعني هذه العلاقة الطويلة الأمد أن لأشجار التين البرية صلة جينية بالثمار التي نزرعها ونتناولها اليوم.

وقالت أماندين كورنيل، الأستاذة المساعدة في الأحياء في جامعة نيويورك أبوظبي والمؤلفة الرئيسية للدراسة، إن الدراسة عززت فهمنا لأصول واحدة من أقدم المحاصيل في العالم حيث تشكل التين عبر الزمن في مناطق مختلفة من خلال علاقة مستمرة بين البشر والأشجار البرية.

وأضافت أن نتائج الدراسة لا تسهم فقط في إعادة رسم تاريخ شجرة التين، بل تؤكد أيضاً أهمية النباتات البرية كمصدر حيوي يمكن أن يدعم الزراعة الحديثة ويعزز الأمن الغذائي في المستقبل.

 

المصدر: وام
جامعة نيويورك أبوظبي
الأمن الغذائي
التين
آخر الأخبار
«شباب الشارقة» يرسم طريق الابتكار الأخضر والأمن الغذائي
التعليم والمعرفة
«شباب الشارقة» يرسم طريق الابتكار الأخضر والأمن الغذائي
اليوم 13:07
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 37 شخصاً
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 37 شخصاً
اليوم 13:02
دراسة في "نيويورك أبوظبي" تكشف ارتباط أشجار التين البري بتعزيز الأمن الغذائي
علوم الدار
دراسة في "نيويورك أبوظبي" تكشف ارتباط أشجار التين البري بتعزيز الأمن الغذائي
اليوم 12:37
خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالله محمد الظاهري
علوم الدار
خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالله محمد الظاهري
اليوم 12:28
لماذا تُصنف نسخة «مونديال 1950» باعتبارها الأعظم؟.. تعرّف على السبب
الرياضة
لماذا تُصنف نسخة «مونديال 1950» باعتبارها الأعظم؟.. تعرّف على السبب
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©