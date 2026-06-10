عبدالله بن زايد يستقبل مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، سعادة السفير مايك والتز، مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، لا سيما في إطار العمل متعدد الأطراف والمنظمات الدولية، إلى جانب استعراض مجمل التطورات الإقليمية، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين، وإمدادات الطاقة، وأمن الملاحة، واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للولايات المتحدة الأميركية الصديقة على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذه الاعتداءات الإيرانية الغادرة.

واستعرض الجانبان آخر التطورات في المنطقة، ومنها المستجدات في السودان ولبنان، وبحثا سبل ترسيخ السلام والأمن الإقليمي المستدام، من خلال تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

وبحث سموه وسعادة السفير مايك والتز، العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تنميتها، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات المختلفة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر في إطار شراكة استراتيجية راسخة، مشيراً إلى الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الحيوية كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.