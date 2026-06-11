«يوم الفطور العالمي».. في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف سعادة لطف الله جوكتاش، سفير الجمهورية التركية لدى دولة الإمارات، فعالية تعريفية بالفطور التركي في أبوظبي بمناسبة «يوم الفطور العالمي»، وهو مناسبة سنوية يُحتفل بها عالمياً في أول يوم أحد من شهر يونيو، وقد انطلقت في الأصل من ولاية وان التركية.

وقال: يمثّل الفطور لحظة عائلية ووجبة ذات مكانة مهمة في الثقافة التركية، ونسعى من خلال هذا الحدث، وغيرها من الفعاليات هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسليط الضوء على قيمة الفطور التركي ومشاركة هذا التقليد مع الجميع. وأضاف: لطالما كانت المائدة إحدى أقدم لغات التواصل والترابط، إذ استطاعت عبر العصور أن تجمع الناس وتخلق روابط إنسانية وثقافية عميقة فيما بينهم.



وحضر الفعالية أنور شيلان، القنصل العام لجمهورية تركيا بدبي والإمارات الشمالية، أحمد بوغدايجي، الملحق الثقافي والترويجي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي، وشخصيات من قطاع الأعمال، وممثلين عن وسائل الإعلام، وصنّاع المحتوى، والمؤثرين.

وتبرز أهمية هذه الفعاليات السنوية من خلال دورها في التعريف بالثقافة التركية وفنون الطهي المتنوعة، إذ يتميز المطبخ التركي بـ3 سمات أساسية: الأصالة، والصحة، والاستدامة. ويُعَد المطبخ التركي تجربة ثقافية ثرية تستحق الاستكشاف، حيث تلتقي المنتجات الطازجة والمحلية مع الوصفات التقليدية، وتقنيات الطهي المتوارثة، وأساليب التقديم العصرية.

وتشكِّل التقاليد جوهر المطبخ التركي، إذ تُتناقل الوصفات الأصلية جيلاً بعد جيل، من الجدات إلى الأمهات، ثم إلى الأبناء والبنات. ويتميز الفطور التركي بقيمته الغذائية وتنوعه الكبير تبعاً لاختلاف المناطق والولايات، ويتجاوز حدود الوجبة اليومية، ليقدم نموذجاً متفرداً للتلاحم الاجتماعي وتعزيز العلاقات الإنسانية والأواصر العائلية الدافئة.

وفي الأول من يونيو 2014، تجمّع 51.793 شخصاً في ولاية وان، حول موائد أقيمت في حديقة أتاتورك الثقافية قرب قلعة وان التاريخية، لتحطيم الرقم القياسي المسجّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر حضور في وجبة فطور كاملة. ومنذ ذلك الحين، أصبح الأحد الأول من شهر يونيو من كل عام مناسبة للاحتفاء بـ«يوم الفطور العالمي».

وتشتهر مائدة فطور وان بتنوعها الغني واعتمادها على منتجات طبيعية ومحلية. وتشمل المائدة التقليدية عادةً عسل وان، وقشدة الزبادي، وقشدة الحليب، والزبدة، والجاجيك، والجبن بالأعشاب، والجبن المجدّل، والجبن الأبيض، والبيض بالسجق والقورمة، والزيتون، والمورتوغا، والكافوت، ومربى الجوز، ومربى الورد، والحليب، وجينجيرون. ويقدَّم الفطور مع شاي الساموفار، وخبز اللافاش، وكعك وان العطري المخبوز في الأفران الحجرية. وفي الصيف، تضاف إلى المائدة أصناف مثل الزبادي والجاجيك والبياز، بينما يقدَّم في الشتاء العسل والدبس والطحينة.