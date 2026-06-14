الإثنين 15 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

450 شخصاً يشاركون في ورشة «العبور الآمن»

مشاركون في الورشة التدريبية (من المصدر)
15 يونيو 2026 01:05

دبي (الاتحاد)

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن سلامة المشاة تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة السلامة المرورية، مشدداً على أن الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لعبور المشاة، يُسهم بشكل مباشر في حماية الأرواح والحدِّ من الحوادث المرورية.
وأوضح أن العبور العشوائي يُعد من السلوكيات الخطرة التي قد تنتهي بإصابات بليغة أو وفيات، وتترك آثاراً نفسية واجتماعية تمتد لتشمل أسر الضحايا ومستخدمي الطريق الآخرين. وأشار إلى أن البعض قد يعتقد أن اختصار المسافة أو توفير بضع دقائق يبرر العبور من غير الأماكن المخصصة، إلا أن الواقع أثبت أن لحظات التسرع هذه قد تتحول إلى حوادث مأساوية تفقد فيها الأرواح أو تتسبب بإصابات دائمة، فضلاً عن تعريض السائقين لمواقف مفاجئة قد تؤدي إلى وقوع حوادث متسلسلة تهدّد سلامة جميع مستخدمي الطريق، مؤكداً أن الالتزام بالعبور الآمن يعكس مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية، ويجسّد احترام الإنسان لحياته وحياة الآخرين.
وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أنه ضمن حملة «عام بلا حوادث 2026»، التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وتعزيز الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع، نظّمت إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ورشة توعوية حول «سلامة المشاة» في منطقة الواجهة البحرية بدبي، استفاد منها أكثر من 450 شخصاً.

الجسور

أخبار ذات صلة
إشادة دولية واسعة بمنظومة الابتكار الطبّي في دولة الإمارات
جمارك دبي تسهم في إحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

تضمنت الورشة تقديم النصائح والإرشادات المتعلقة بالسلوكيات الآمنة أثناء استخدام الطريق، والتأكيد على أهمية استخدام الجسور والأنفاق والمعابر المخصّصة لعبور المُشاة، وعدم المجازفة بقطع الطريق من الأماكن غير المخصصة لذلك، لما قد يترتب عليه عواقب وخيمة تهدد حياة المشاة والسائقين على حدٍّ سواء.
ولفت العميد جمعة بن سويدان إلى أن شرطة دبي تحرص على مواصلة جهودها التوعوية والميدانية لترسيخ السلوكيات الإيجابية، داعياً أفراد المجتمع إلى أن يكونوا شركاء في نشر ثقافة السلامة المرورية، وأن يجعلوا من الالتزام بالأنظمة المرورية سلوكاً يومياً يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية.

الحوادث
الحوادث المرورية
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
جانب من البحث عن ناجين عقب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
15 يونيو 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عُمان والصين: ضرورة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
15 يونيو 2026
دخان يتصاعد من مبنى في أحد شوارع الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
غياب السودان عن المحافل الدولية يعكس عزلة «سلطة بورتسودان»
15 يونيو 2026
طفل فلسطيني يسير بين أنقاض مبنى مدمر في مخيم المغازي وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذِّر من أزمة متفاقمة في بنوك الدم
15 يونيو 2026
وزارة الخارجية اللبنانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان يتقدم بشكويين إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي
15 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©