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انخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
15 يونيو 2026 17:39

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على المناطق الشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب غرباً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:13 والمد الثاني عند الساعة 01:31، والجزرالأول عند الساعة 08:21 والجزر الثاني عند الساعة 19:08.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:04 والمد الثاني عند الساعة 22:01، والجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 04:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                   الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                       39 27 80 25

دبي                            38 29 75 40

الشارقة                       41 28 85 35

عجمان                        39 29 90 40

أم القيوين                     39 23 90 25

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رأس الخيمة                  43 25 85 20

الفجيرة                        35 32 60 30

العـين                          43 26 60 15

ليوا                             44 25 80 15

الرويس                       43 25 85 25

السلع                          46 26 70 10

دلـمـا                          33 29 65 45

طنب الكبرى / الصغرى  32 28 85 30

أبو موسى                    32 28 85 30.

المصدر: وام
درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
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