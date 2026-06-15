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علوم الدار

شرطة دبي تنظم أولى «المناظرات الطلابية» للذكاء الاصطناعي

المشاركون في ختام الفعالية (وام)
16 يونيو 2026 01:03

دبي (وام)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة «أمن المدارس»، وبالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أولى جلسات «المناظرات الطلابية» تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة من نواحٍ عدة»، بمشاركة طلبة من مدارس خاصة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة الحوار البنّاء وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلبة، وتمكينهم من مواكبة المتغيرات المستقبلية والتقنيات الحديثة.
وشهدت الفعالية حضور عدد من الضباط والمسؤولين التربويين وممثلي المؤسسات التعليمية، فيما شارك في جلسات المناظرات طلبة من مدرسة الراشد الصالح الخاصة ومدرسة الشروق الخاصة.
وأكد النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة أمن المدارس، أن تنظيم المناظرات الطلابية يأتي انسجاماً مع توجهات شرطة دبي الرامية إلى الاستثمار في الشباب، وتعزيز الوعي لدى الطلبة بأهمية التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ودورهما في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن بناء جيل واعٍ ومثقف وقادر على التحليل والنقاش والحوار يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المجتمعي.
وقال: تحرص القيادة العامة لشرطة دبي من خلال مبادرة أمن المدارس على إطلاق برامج نوعية ومبتكرة تستهدف الطلبة، وتسهم في صقل مهاراتهم الفكرية والمعرفية، وتعزز قدرتهم على التعبير عن آرائهم ومناقشة مختلف القضايا المعاصرة بأسلوب علمي ومنهجي قائم على احترام الرأي الآخر.
من جهته، قال عامر المدني، مدير إدارة تمكين الطلبة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: تركز استراتيجية التعليم في دبي 2033، على إعداد جيلٍ متمكن وقادر على المنافسة عالمياً، من خلال ترسيخ منظومة تعليمية ترتكز على المهارات المستقبلية، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار، تمثل المناظرات الطلابية ركيزةً مهمة لتعزيز صوت الطلبة كشركاء فاعلين في الموضوعات التي تمس حياتهم.

 

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