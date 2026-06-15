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شرطة أبوظبي تكرّم شخصاً أنقذ آخر من الغرق

ناصر المسكري لدى تكريمه أحد أفراد المجتمع (من المصدر)
16 يونيو 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم العميد ناصر سليمان المسكري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أحد أفراد المجتمع، تقديراً لشجاعته وتعاونه الإيجابي في إنقاذ شخص من الغرق. وأشاد بالموقف الإنساني النبيل الذي أبداه المُكرَّم، والذي جسّد قيم المسؤولية المجتمعية وروح المبادرة في المحافظة على الأرواح، مؤكداً أن هذا التصرف يعكس وعي أفراد المجتمع ودورهم الفاعل كشركاء في تعزيز الأمن والسلامة. وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تكريم النماذج الإيجابية من أفراد المجتمع الذين يسهمون بمواقفهم الإنسانية والمسؤولة في دعم الجهود الأمنية والإنسانية، وترسيخ قيم التعاون والتكاتف المجتمعي، بما يعزّز جودة الحياة والأمن المجتمعي.

واجب
أعرب المُكرَّم عن شكره وتقديره لشرطة أبوظبي على هذا التكريم، مؤكداً أن ما قام به واجب إنساني ومجتمعي، ومشيداً بجهودها المستمرة في تعزيز الأمن والأمان وخدمة المجتمع.

 

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