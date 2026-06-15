«طرق دبي» تعتمد تنفيذ 31 جسراً للمشاة

دبي (وام)



اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الخطة الخمسية «2026 2030» لتنفيذ جسور المشاة، وتشمل تنفيذ 31 جسراً ونفقاً للمشاة، موزّعة على عدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي، جرى اختيارها بناء على دراسات فنية وميدانية دقيقة، رُوعِي فيها الكثافة السكانية، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن توسُّع الهيئة في تنفيذ جسور المشاة، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، في رفع مستوى السلامة المرورية، وتوفير بيئة تنقّل آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق.

وأشار معاليه إلى أن عدد جسور وأنفاق المشاة ارتفع من 26 جسراً عام 2006، إلى 178 جسراً، في نهاية عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 585%، ووفقاً للخطة ستنفّذ الهيئة 31 جسراً للمشاة حتى عام 2030، موزعة على عدد من المواقع الحيوية.