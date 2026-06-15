30 مبادرة نفذتها «الإمارات لرعاية وبر الوالدين» لترسيخ العطاء في المجتمع

دبي (وام)



تواصل جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي، خلال عام 2026 عام الأسرة، تعزيز جهودها ودورها الإنساني والمجتمعي عبر مبادرات إضافية تدعم الأسرة الإماراتية، وترسّخ قيم البر والعطاء في المجتمع.

ونفذت الجمعية منذ مطلع العام الجاري أكثر من 30 مبادرة مجتمعية وإنسانية، بمشاركة 35 جهة داعمة ومتعاونة من المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية.

وبلغ عدد المستفيدين من المبادرات أكثر من 3000 شخص من كبار المواطنين والأسر والأطفال، إلى جانب مشاركة 2000 شخص في مختلف الفعاليات والبرامج المندرجة تحت مظلة تلك المبادرات.

وأكدت نسرين علي درويش، عضو مجلس الإدارة ورئيس الهيئة الإدارية لفرع دبي، أن المبادرات المنفذة جاءت منسجمة مع أهداف عام الأسرة 2026، الذي يركّز على تعزيز الترابط الأسري، وتمكين كبار المواطنين ودعم جودة حياة الأسرة الإماراتية.



مستدام

أشارت درويش إلى حرص الجمعية على إطلاق مبادرات متنوعة ذات أثر مباشر ومستدام، ومن أبرزها مبادرة غرس الآباء، ورحلات كبار المواطنين، وزيارة مستشفى الجليلة - قسم سرطان الأطفال، إضافة إلى فعاليات موجهة لكبار الأمهات، وورش توعوية تعزز احترام كبار السن.