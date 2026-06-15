%95 من فرص التوظيف الجديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي

دينا جوني (أبوظبي)



كشفت مؤشرات حديثة، نشرتها منصة «مهارات الإمارات»، عن تحولات متسارعة في سوق العمل، يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، حيث ترتبط 95% من فرص التوظيف الجديدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تتركز 4% من الوظائف الناشئة الجديدة حول مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات تنامياً ملحوظاً في الطلب على المهارات المتقدمة، مع ارتفاع حصة الوظائف التي تتطلب كفاءات متخصصة إلى ما بين 43% و50% من إجمالي الوظائف، مما يعكس التحول المتزايد نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، ويؤكد أهمية مواءمة المسارات التعليمية والتدريبية مع المتطلبات المستقبلية لسوق العمل. وحدّدت المنصة عدداً من المهارات التي تشهد طلباً متنامياً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، من أبرزها استخدام تقنيات التعلم الآلي، والتحليل الإحصائي، وشبكات تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب مهارات إدارة مشاريع تطوير المحتوى، باعتبارها من الكفاءات الأساسية المطلوبة في بيئات العمل الحديثة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر منشورات توعوية للمنصة، أن التحولات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لا تقتصر على تطور الأدوات والتقنيات، بل تمتدّ إلى إعادة تشكيل أولويات سوق العمل ومتطلباته، في ظل النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. وتأتي هذه المؤشرات ضمن جهود المنصة لربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني، من خلال توفير معلومات حول المهارات المطلوبة والوظائف الأعلى نمواً والاتجاهات المهنية الناشئة، بما يساعد الطلبة ومؤسسات التعليم العالي على تطوير خياراتهم الأكاديمية والمهنية وفق متطلبات القطاعات الاقتصادية المتغيرة.

وتُشير البيانات إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محرِّكاً رئيسياً لإعادة تشكيل الوظائف والمهارات في مختلف القطاعات، مما يرفع من أهمية الاستثمار في المهارات الرقمية المتقدمة والتعلم المستمر لضمان التنافسية المهنية في السنوات المقبلة.