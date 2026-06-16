مركز جمعة الماجد يشارك في مؤتمر دولي حول العلوم والتكنولوجيا في تركمانستان

دبي (الاتحاد)

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في المؤتمر الدولي الذي نظّمته أكاديمية العلوم في عشق آباد، عاصمة تركمانستان، خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو 2026، تحت عنوان: «العلوم والتكنولوجيا والابتكار في عصر نهضة الدولة القوية»، وذلك بدعوة كريمة من أكاديمية العلوم التركمانية. ومثّل المركز في أعمال المؤتمر الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، حيث ألقى كلمة المركز في الجلسة الرئيسة، بصفته ضيف شرف، كما قدّم ورقة بحثية بعنوان: «التطور التقني الجراحي وأثره في تقدم الطب في الحضارة الإسلامية»، ضمن فعاليات المؤتمر. وأعرب رئيس أكاديمية العلوم في تركمانستان، السيد علابيردي أشيروف، عن اعتزاز الأكاديمية بمشاركة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، مشيداً بجهوده في خدمة مصادر العلم والثقافة ودعم البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشار إلى عُمق الشراكة العلمية القائمة بين المركز ومعهد المخطوطات في عشق آباد، والتي تمتد لأكثر من خمسة عشر عاماً وما تزال تحقق نجاحات متواصلة. ووجّه أشيروف الشكر إلى السيد جمعة الماجد، تقديراً لإسهاماته في مجالات التعليم والثقافة والعمل الخيري، عبر مؤسسات عدة، من بينها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، والمدارس الأهلية الخيرية، وجامعة الوصل، وجمعية بيت الخير، مؤكداً أن هذه الجهود تحظى بتقدير واسع داخل تركمانستان وخارجها. وشهد المؤتمر مشاركة 289 باحثاً من دول عدة، من بينها: ألمانيا، والصين، وإيطاليا، وروسيا، وكوريا، والولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وكازاخستان، وأذربيجان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وبيلاروسيا، وتركمانستان.