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على هامش قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة

على هامش قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة
16 يونيو 2026 21:35

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية.
وبحث سموه ورئيس وزراء الهند مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره، خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يعد محركاً رئيساً لاقتصاد المستقبل انطلاقاً من رؤية البلدين الطموحة نحو توظيف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل من أجل دفع هذه العلاقات إلى الأمام لمصلحة التنمية المتبادلة، وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.
كما استعرض الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وتطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة على أجندة قمة السبع، وأهميتها في تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق الازدهار المشترك.

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المصدر: وام
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