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علوم الدار

«التعليم العالي»: الاعتراف التلقائي بالمؤهلات يشمل 42 مؤسسة

أماني البناي
17 يونيو 2026 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انضمام أربع مؤسسات تعليم عالٍ جديدة إلى مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي داخل الدولة، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات المستفيدة من المبادرة إلى 42 مؤسسة تعليم عالٍ، في خطوة تعزز جهود الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الاستباقية وتحسين رحلة الخريجين.
وتشمل المؤسسات الجديدة المنضمة إلى المبادرة كلاً من: «جامعة حمدان بن محمد الذكية، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا دبي»، وذلك في إطار التوسع التدريجي للخدمة لتشمل مزيداً من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.
وفي هذا الصدد، قالت أماني البناي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، الوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة: «تسهم مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي في تطوير تجربة أكثر سهولة وسرعة للخريجين، من خلال تمكينهم من الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، ومن دون الحاجة إلى إجراءات إضافية. ويأتي توسيع نطاق المبادرة ليعزز جهود الوزارة في تصفير البيروقراطية الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، ودعم انتقال الخريجين إلى مراحلهم الأكاديمية والمهنية التالية بسهولة وموثوقية».

جاهزية للمستقبل

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حثت الوزارة بقية مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة إلى استكمال متطلبات الانضمام إلى مبادرة الاعتراف التلقائي، والاستفادة من الخدمة بما يسهم في تقليل الإجراءات على الخريجين، وتسريع إنجاز متطلباتهم الأكاديمية والمهنية، ودعم التكامل المؤسسي بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية والاستباقية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتعزيز كفاءة الخدمات، وبناء منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وتكاملاً وجاهزية للمستقبل.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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