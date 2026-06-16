الأربعاء 17 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تدوير»: تحديث منشأة استعادة المواد في العين

المنشأة تعتمد تقنيات الفرز الميكانيكي (من المصدر)
17 يونيو 2026 02:02

 أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تدوير ترسية عقد على شركة «بو شلهوب ميتريكس للمقاولات العامة» لتحديث وإعادة تأهيل وتشغيل منشأة استعادة المواد في العين، والمصممة لمعالجة 400 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً. وصُممت المنشأة لمعالجة 400 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً، والعمل بكفاءة لمدة تصل إلى 20 عاماً، لتكون وجهة رئيسية لاستعادة المواد وخدمة المجتمعات في العين والمناطق المحيطة بها. وبموجب هذا العقد، ستتولى شركة «بو شلهوب ماتريكس» تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية كافة، بدءاً بإعداد التصاميم الأولية للمنشأة وصولاً إلى المراحل التشغيلية والتحقق من كفاءة الأداء، ومن المستهدف استكمال أعمال التجهيز للتشغيل في أواخر عام 2026، على أن تبدأ العمليات التشغيلية في مطلع عام 2027. وستعتمد المنشأة على تقنيات الفرز الميكانيكي، وتحسين جودة المخرجات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا السياق، قال إيتيان بيتيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «تُعد مدينة العين ثاني أكبر مدن أبوظبي من حيث عدد السكان، ومحركاً رئيسياً ضمن منظومة إدارة النفايات في الإمارة. ويرتبط تطوير قدرتها على فرز المواد القابلة للتدوير واستردادها على نطاق واسع عاملاً أساسياً في تحقيق مستهدفات أبوظبي لعام 2031».

أخبار ذات صلة
«تدوير» توسِّع خدمات «تجميع» وتكثِّف التوعية
بعد الثنائية الاستثنائية.. العين يجهّز لتحديات الـ 54 والقتال على 6 جبهات
مجموعة تدوير
العين
المقاولات
تدوير
النفايات
آخر الأخبار
جمال المشرخ لدى إلقائه بيان الإمارات في جنيف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات
17 يونيو 2026
سفن في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء لـ «الاتحاد»: اتفاق واشنطن وطهران يجب أن يكرس سيادة الدول
17 يونيو 2026
سكان يمرون بسياراتهم أمام مبان مدمرة خلال عودتهم إلى القرى الجنوبية في لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عون وسلام يؤكّدان ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن
17 يونيو 2026
نازحون سودانيون أقاموا مخيماً في بلدة طويلة غرب دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
21 مليون سوداني يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي
17 يونيو 2026
لقطة جوية للمسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تجرّد الفلسطينيين من صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي
17 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©