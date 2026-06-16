«تدوير»: تحديث منشأة استعادة المواد في العين

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت مجموعة تدوير ترسية عقد على شركة «بو شلهوب ميتريكس للمقاولات العامة» لتحديث وإعادة تأهيل وتشغيل منشأة استعادة المواد في العين، والمصممة لمعالجة 400 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً. وصُممت المنشأة لمعالجة 400 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً، والعمل بكفاءة لمدة تصل إلى 20 عاماً، لتكون وجهة رئيسية لاستعادة المواد وخدمة المجتمعات في العين والمناطق المحيطة بها. وبموجب هذا العقد، ستتولى شركة «بو شلهوب ماتريكس» تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية كافة، بدءاً بإعداد التصاميم الأولية للمنشأة وصولاً إلى المراحل التشغيلية والتحقق من كفاءة الأداء، ومن المستهدف استكمال أعمال التجهيز للتشغيل في أواخر عام 2026، على أن تبدأ العمليات التشغيلية في مطلع عام 2027. وستعتمد المنشأة على تقنيات الفرز الميكانيكي، وتحسين جودة المخرجات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا السياق، قال إيتيان بيتيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «تُعد مدينة العين ثاني أكبر مدن أبوظبي من حيث عدد السكان، ومحركاً رئيسياً ضمن منظومة إدارة النفايات في الإمارة. ويرتبط تطوير قدرتها على فرز المواد القابلة للتدوير واستردادها على نطاق واسع عاملاً أساسياً في تحقيق مستهدفات أبوظبي لعام 2031».