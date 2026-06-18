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الإمارات تواصل دعم متضرري زلزال الفلبين

الإمارات تواصل دعم متضرري زلزال الفلبين
18 يونيو 2026 22:05

واصلت دولة الإمارات دعم المتضررين من آثار زلزال مقاطعة سارانغاني في الفلبين ضمن استجابة إنسانية عاجلة.

وفي هذا الإطار، وزع فريق الاستجابة الإماراتي، في حضور محمد عبيد القطام الزعابي، سفير الدولة لدى الفلبين، نحو 700 سلة غذائية و500 جالون مياه صالحة للشرب على الأسر المتضررة في المقاطعة بالتنسيق مع الجهات المحلية.

وتشمل خطة الاستجابة الإماراتية في المراحل المقبلة توزيع أكثر من 20 ألف سلة غذائية و20 ألف جالون مياه صالحة للشرب، بما يلبي احتياجات سكان المقاطعة من المتضررين، ويسهم في تعزيز قدرة الأسر المنكوبة على تجاوز تداعيات الزلزال.

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ونفذ فريق الاستجابة الإماراتية زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق المتضررة، واطلع بشكل مباشر على أوضاع الأسر واحتياجاتها الإنسانية لتحقيق أكبر أثر ممكن على أرض الواقع.

وتأتي هذه الاستجابة الإنسانية في إطار حرص دولة الإمارات على مواصلة دورها الإنساني الفاعل في دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم، وترسيخ قيم التضامن والتعاون الدولي.

المصدر: وام
الإمارات
زلزال
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