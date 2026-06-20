حمدان بن زايد يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي

ترأَّس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لعام 2026.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ترأَّسنا الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي لعام 2026».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «اطّلعنا على منظومة متكاملة من العمل البيئي المؤسّسي التي حققت إنجازات نوعيّة في مجال حِفظ التنوع البيولوجي بإمارة أبوظبي، وسجّلت مؤشرات قياسية ملموسة ضمن قطاعات الجودة البيئية، وأكدت على جاهزية الإمارة باستمرارية الإمداد المائي في حالات الطوارئ».

وأضاف سموه: «ما نشهده اليوم من أرقام قياسية وإنجازات ريادية تحققها الهيئة يؤكد لنا أن العلم والعمل المؤسّسي هما طريقنا لحماية البيئة وصونها للأجيال القادمة لتمضي أبوظبي في مسيرتها الطموحة نحو بيئة مزدهرة».