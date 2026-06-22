طحنون بن زايد يترأّس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية

ترأّس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ترأّست اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، حيث اطلع المجلس على أداء الجهات الاستثمارية ودورها في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار ورأس المال.

كما استعرضنا المستجدات الاقتصادية العالمية والإقليمية وانعكاساتها على مختلف القطاعات، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير السياسات الاستثمارية وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي، بما يعزّز الجاهزية للمتغيرات الاقتصادية، ويدعم الاستفادة من الفرص التي تبرز في أوقات التحول والتحديات، ويسهم في ترسيخ تنافسية أبوظبي واستدامة نموها الاقتصادي».