«الصحة»: خريطة طريق للقضاء على أمراض فيروس الورم الحليمي البشري

دبي (وام)



نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، جلسة حوارية عن سياسات دولة الإمارات في القضاء على سرطان عنق الرحم، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الصحة العامة والتطعيمات والنساء والتوليد والأورام واقتصاديات الصحة، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وحضر الجلسة الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، والدكتورة ليلى الجسمي، رئيسة قسم الأمراض السارية والتحصين، والدكتورة هدى العبدولي، استشارية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة سارة الدلال، رئيسة جمعية الإمارات لاقتصاديات الصحة في جمعية الإمارات الطبية، والبروفيسورة بيتينا بوريش، الرئيسة التنفيذية للاتحاد العالمي لجمعيات الصحة العامة، وخبراء ومختصون من الجهات الصحية.

واستهدفت الجلسة مناقشة الجهود الوطنية والخطط المستقبلية المتعلقة بالقضاء على الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري HPV، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات التطعيم والكشف المبكر والتوعية الصحية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو الوقاية من سرطان عنق الرحم، وتعزيز الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة بثينة بن بليلة أن تنظيم الجلسة يأتي في إطار جهود الوزارة والشركاء لتعزيز منظومة الوقاية وتطوير السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية، ودعم البرامج الوطنية الهادفة إلى الحد من الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، مشيرةً إلى أن القضاء على سرطان عنق الرحم يعد أولوية صحية من خلال تعزيز برامج التطعيم، وتوسيع نطاق الكشف المبكر، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية. وتواصل دولة الإمارات تطوير المبادرات والبرامج التي تسهم في حماية صحة المجتمع وبناء نموذج وقائي مستدام يستند إلى أفضل الممارسات العالمية.