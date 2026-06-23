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علوم الدار

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تُطلق «الحوارات الاستراتيجية للأكاديمية»

صورة جماعية للحضور خلال الجولة الأولى للحوارات في روما (من المصدر)
24 يونيو 2026 01:06

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن إطلاق سلسلة «الحوارات الاستراتيجية» للأكاديمية، وهي مبادرة جديدة تقوم على تنظيم حوارات استراتيجية في عدد من العواصم والمدن الدولية على مدار العام بهدف تعزيز الحوار بين صنّاع القرار والخبراء والمفكرين الاستراتيجيين حول أبرز التحولات الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص التعاون العملي في مجالات الأمن، والاستقرار، والدبلوماسية، والاقتصاد، والاتصال الاستراتيجي.

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وانطلقت الجولة الأولى في كلٍّ من روما وباريس خلال الفترة من 14 إلى 19 يونيو 2026، بمشاركة وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات يضم نخبة من قيادات الأكاديمية والخبراء والباحثين والمتخصصين في الشؤون الاستراتيجية والسياسات العامة، وذلك في إطار جهود الأكاديمية لتعزيز حضورها العالمي كمؤسسة وطنية رائدة في إعداد الكفاءات الدبلوماسية، وإنتاج المعرفة، وبناء جسور التعاون مع المؤسسات البحثية والفكرية والدبلوماسية حول العالم.
وقد بدأت جولة الحوارات الاستراتيجية من روما، حيث عقدت نخبة من خبراء الأكاديمية حواراً استراتيجياً بعنوان «الحوار الاستراتيجي الإماراتي- الإيطالي حول الاستقرار، والترابط الاستراتيجي، وتعاون القوى المتوسطة»، بالتعاون مع المعهد الإيطالي للشؤون الدولية (Istituto Affari Internazionali) وشبكة  Mediterranean Women Mediators Network (MWMN) .

استكشاف
وركّز الحوار على استكشاف آفاق التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في مجالات خفض التصعيد، والأمن التعاوني، والدبلوماسية الوقائية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، إلى جانب بحث دور القوى المتوسطة في التعامل مع التنافس الدولي، وتطوير مسارات عملية للتعاون في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة البحر المتوسط. كما تضمّن برنامج روما لقاءً مع عبدالله السبوسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية.

 

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
روما
باريس
الإمارات
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