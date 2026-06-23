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علوم الدار

إطلاق مركز تميُّز لتعزيز منظومة الأمن السيبراني

إطلاق مركز تميُّز لتعزيز منظومة الأمن السيبراني
24 يونيو 2026 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات وشركة «كومفولت» إطلاق مركز تميُّز للابتكار في أبوظبي.
 وأوضح الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن المركز يسهم في دعم توجه الدولة من خلال تدريب الكوادر العاملة في الجهات الحكومية ومشغّلي المرافق والخدمات الأساسية على سيناريوهات واقعية للتعافي من الأزمات السيبرانية، إلى جانب تأهيل الكفاءات للحصول على شهادات احترافية معتمدة»، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزّز جهود دولة الإمارات في ترسيخ سيادتها الرقمية، ورفع جاهزيتها لمواجهة التهديدات السيبرانية الراهنة والمستقبلية.

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