«عهد ووعد» تنطلق في الفجيرة بحضور جماهيري لافت

الفجيرة (وام)



برعاية كريمة وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت أمس الأول فعاليات وأنشطة ملتقى «عهد ووعد» الفجيرة، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

وشهد الملتقى مشاركة فاعلة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إلى جانب حضور واسع من الشخصيات المجتمعية والثقافية والأكاديمية والاقتصادية وممثلي مختلف فئات المجتمع من الكتّاب والمبدعين والأكاديميين وطلبة المدارس والجامعات والمستثمرين وقيادات المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار دعم إمارة الفجيرة للمبادرة الوطنية والمجتمعية «عهد ووعد»، التي تهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والوفاء للوطن والولاء لقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع للمشاركة في التعبير عن اعتزازهم بمنجزات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة، من خلال التوقيع على وثيقة «عهد ووعد».

وبدأت فعاليات الملتقى بعرض فيلم وثائقي تناول مبادرة «عهد ووعد» وأهدافها ورسالتها المجتمعية وآليات المشاركة فيها، كما استعرض حجم التفاعل المجتمعي الكبير الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها، ودورها في تعزيز قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالوطن وقيادته بين مختلف فئات المجتمع، ثم كلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ثم الفقرة الرئيسية المخصصة للتوقيع على وثيقة «عهد ووعد»، حيث شارك بها أكثر من 25 شخصية، يمثلون مختلف فئات المجتمع المحلي في إمارة الفجيرة في التوقيع على الوثيقة، يتقدمهم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنّ مبادرة «عهد ووعد» رسالة وفاء واعتزازٍ وانتماء تجسّد معاني حب الوطن، ومواصلة مسيرة العمل لتظل راية الاتحاد شامخة.





كما أشار سموه إلى القيم العليا التي تمثلها مبادرة «عهد ووعد»، وتحرص على نشرها بين أفراد المجتمع وفئاته كافة، معبّرةً عن تضامن القيادة والشعب في الظروف كافة، والتحامهم تحت راية الاتحاد، والتمسّك بقيم المُواطنة والانتماء.

وأكد سموه أن إمارة الفجيرة تشهد اليوم مبادرة وطنية استثنائية، تنقل أسمى مبادئ الوحدة الوطنية، وتحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات الكرام، ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمبادرات الوطنية المجتمعية، تواصل إمارة الفجيرة تعزيز قيم الولاء والانتماء، ونشرها بين أطياف المجتمع كافة.

كما ثمّن سموه جهود المنظمين والقائمين على هذه المبادرة النوعية، التي تعبّر عن معاني التلاحم المجتمعي والاعتزاز والفخر بمنجزات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن انعقاد ملتقى «عهد ووعد» في إمارة الفجيرة يجسد مشاعر وطنية صادقة ومتدفقة، ويعكس الحماسة الكبيرة التي يبديها أبناء الوطن للتوقيع على العهد والوعد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن ذلك يعبر عن اعتزاز وطني عميق بالمسيرة الظافرة لدولة الإمارات، القائمة على التلاحم القوي بين الشعب والقيادة، والعمل الوطني الهادف، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والمشاركة بين أبناء الوطن.

وأضاف معاليه أن ما تشهده إمارة الفجيرة من تفاعل مع المبادرة الوطنية يؤكد عمق ارتباط المجتمع بقيادته ووطنه، معرباً عن تقديره العميق لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لما يقوده من جهود وعطاء مخلص ورؤية واضحة تجاه حاضر ومستقبل الفجيرة ودولة الإمارات، والتزامه الراسخ بتحقيق التميز والتطور على مختلف المستويات.

كما أعرب معاليه عن بالغ شكره وامتنانه لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لرعايته الكريمة للملتقى، مؤكداً أن هذه الرعاية تمثل امتداداً لجهود سموه المتواصلة في خدمة المجتمع، ودعم مسيرة التنمية في الإمارة، وتعكس رؤيته المستنيرة وعمله الدؤوب من أجل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للفجيرة.

وأشار معاليه إلى أن الاعتزاز يمتد أيضاً إلى شعب الإمارات من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وما يجمعهم من حب عميق للوطن وارتباط وثيق بمسيرته وافتخار بقيادته والتزام بقيمه ومبادئه، إلى جانب تمسكهم بقيم التواصل والسلام والحوار، باعتبارها ركائز أساسية للعيش المشترك ومواجهة التحديات.

وقال معاليه: التفاعل الكبير مع مبادرة «عهد ووعد» يجسد العهد بالوفاء والولاء، والوعد بالعمل، والالتزام لصاحب السمو رئيس الدولة، ويؤكد ثقة أبناء الوطن بأن دولة الإمارات؛ بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تواصل الانتقال من نجاح إلى نجاح، وتحظى بمكانة مرموقة واحترام واسع على المستوى الدولي؛ بفضل مبادئها الراسخة وأدوارها الحضارية والإنسانية، كما أنها تواصل إسهامها الفاعل في مسيرة العالم دون تشدد أو تعصب، متمسكة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومحافظة على التقاليد العربية الأصيلة، وحريصة على تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ علاقات التعاون والصداقة مع مختلف دول العالم.





نهيان بن مبارك: مشاعر صادقة ومتدفقة واعتزاز وطني عميق بمسيرة الإمارات

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن أبناء الفجيرة يجسدون نموذجاً مميزاً في الالتحام مع قائد الوطن، ويعبرون عن فخرهم بالمسيرة التي تقودها الدولة نحو تحقيق أهداف وطنية واضحة، تشمل التنمية المستدامة، وتعزيز الوفاق والوئام، وترسيخ الأمن والأمان والعدل والمساواة، وتوفير فرص الحياة الكريمة والمنتجة لجميع أفراد المجتمع، موضحاً أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، تواصل تحويل الطموحات والآمال إلى خطط عمل وإنجازات ملموسة، مستندة إلى رؤية واضحة وإرادة قوية وحكمة راسخة، وماضية في الحفاظ على مكتسباتها الوطنية، وتعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.

وثمّن معاليه الإقبال الكبير على التوقيع على وثيقة «عهد ووعد»، مؤكداً أن الأعداد القياسية للموقعين فاقت جميع التوقعات، وتعكس ما يكنه أبناء الوطن من محبة صادقة لقائد الوطن، وما يشعرون به من اعتزاز بما حققه من إنجازات وبصمات مضيئة في مسيرة الإمارات، مضيفاً أن التوقيع على الوثيقة بهذه المشاركة الواسعة يحمل رسالة واضحة مفادها أن الإمارات ستظل حاضرة في العقل والوجدان، وأن أبناءها يفخرون بالانتماء إليها، ويواصلون العمل المخلص من أجل رفعة شأنها، وترسيخ مكانتها في مقدمة دول العالم.

واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن هذه المشاعر الوطنية الصادقة تجاه الوطن والقيادة تعزز الثقة والاطمئنان بمستقبل دولة الإمارات، التي أصبحت نموذجاً عالمياً في التقدم والرخاء والاستقرار والسلام، معرباً عن تقديره لجميع المشاركين في هذه التظاهرة الوطنية، ومؤكداً الاعتزاز بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، ومواقفه الراسخة في خدمة الوطن والدفاع عن قيمه ومكتسباته، داعياً الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها، وأن تبقى رايتها عالية خفاقة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.



رسالة وفاء

أكد المشاركون في التوقيع على «عهد ووعد» أن الوثيقة تمثل رسالة وفاء واعتزاز بالوطن وقيادته، وتجسد التلاحم الوطني بين القيادة والشعب، وتعكس الحرص على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات، مؤكدين أن المبادرة تمثل رسالة وطنية صادقة تعكس قوة العلاقة بين القيادة والشعب، وتؤكد استعداد أبناء الإمارات لمواصلة الإسهام في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، والبناء عليها للأجيال القادمة.

وأشاروا إلى أن المشاركة الواسعة التي شهدها ملتقى الفجيرة تعبر عن وعي مجتمعي متقدم بأهمية ترسيخ قيم الانتماء والولاء والهوية الوطنية، وتجسد التلاحم الوطني الذي يميز المجتمع الإماراتي، مؤكدين أن الوثيقة ليست مجرد توقيع رمزي، بل عهد متجدد بالعمل والإخلاص والعطاء من أجل رفعة الوطن، وتعزيز مكانته وريادته على المستويين الإقليمي والعالمي.