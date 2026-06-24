حميد بن راشد يفتتح مجلس الحميدية المجتمعي

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، مجلس الحميدية المجتمعي في منطقة الحميدية 1 بعجمان، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التواصل بين أفراد المجتمع. ويأتي المجلس ضمن خطة مكتب شؤون المواطنين بعجمان لتوسيع شبكة المجالس المجتمعية في مختلف مناطق الإمارة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو حاكم عجمان وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بما يوفّر بيئة مناسبة للتواصل بين الأهالي واستضافة المناسبات والفعاليات المجتمعية. وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن المجالس المجتمعية تمثّل جزءاً أصيلاً من الموروث الإماراتي، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع وترسيخ قيم التعاون والتكافل. وقال سموه إن المجالس كانت على الدوام ملتقى لأبناء الإمارات للتشاور وتبادل الآراء وتعزيز أواصر المحبة، مشيراً إلى حرص الإمارة على دعمها وتطويرها بما يواكب احتياجات المجتمع ويعزّز استقراره وتماسكه. وأشاد سموه بمبادرات أبناء الوطن ورجال الأعمال الداعمة للمشروعات المجتمعية، مؤكداً أن مساهماتهم تعكس وعياً راسخاً بالمسؤولية المجتمعية، وحرصاً على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وخدمة المجتمع. حضر الافتتاح، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان المنطقة والشخصيات المجتمعية. من جانبه، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، أن افتتاح مجلس الحميدية المجتمعي، يأتي ضمن خطة متكاملة لتوسيع شبكة المجالس المجتمعية في مختلف مناطق الإمارة، وتوفير مرافق تخدم المواطنين وتعزز التواصل بينهم. وأضاف أن هذه المجالس تشكّل مساحات مجتمعية فاعلة تسهم في دعم المبادرات المحلية، واستضافة الفعاليات والبرامج، التي تعزز الترابط والانتماء وخدمة المجتمع. وأُقيم مجلس الحميدية المجتمعي على نفقة عبيد بن علي المهيري، ويضم مرافق وخدمات مهيأة لاستضافة المناسبات الاجتماعية والوطنية، وتنظيم الفعاليات الثقافية والجلسات التوعوية والندوات المجتمعية، بما يدعم دوره كمنصة جامعة لأهالي المنطقة.