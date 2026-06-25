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علوم الدار

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي

محمد بن راشد
25 يونيو 2026 16:35

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (17) لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي، برئاسة معالي المُستشار عصام عيسى الحميدان.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من: الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، والدكتور لـؤي محمد خلفان بالهول، والمستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي، والدكتور أحـمـد سعيـد بـن مــسحار، وعبد المنعم سالم بن سويدان، بالإضافة إلى مُدير عام معهد دبي القضائي.

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محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسّسة دبي العقارية برئاسة مكتوم بن محمد

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

المصدر: وام
معهد دبي القضائي
محمد بن راشد
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