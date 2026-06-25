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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية السوري

رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية السوري
25 يونيو 2026 17:53

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، معالي أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

ونقل معالي الشيباني إلى سموه في بداية اللقاء تحيات فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والازدهار.. فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس أحمد الشرع وتمنياته لسوريا وشعبها الشقيق مزيداً من النماء والتقدم.

وبحث سموه مع وزير الخارجية العلاقات الأخوية بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

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كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أسعد حسن الشيباني
وزير خارجية
سوريا
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