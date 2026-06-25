برعاية راشد بن سعود.. «عهد ووعد» في أم القيوين تأكيداً للولاء والوفاء للوطن والقيادة

أم القيوين (وام)



برعاية كريمة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، استضافت إمارة أم القيوين، أمس، ملتقى «عهد ووعد» في مركز أم القيوين الثقافي، بمشاركة واسعة من المسؤولين والشخصيات المجتمعية وممثلي مختلف فئات المجتمع، وذلك ضمن المبادرة الوطنية المجتمعية التي تُقام تحت شعار «عهد بالولاء ووعد بالوفاء».

وشهد الملتقى حضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، إلى جانب عدد من رؤساء الدوائر الحكومية، وجمع كبير من المواطنين والمقيمين.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار دعم أم القيوين للمبادرة الوطنية المجتمعية «عهد ووعد»، التي تهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن والوفاء لقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإتاحة المجال أمام مختلف فئات المجتمع للتعبير عن اعتزازهم بمنجزات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة، من خلال التوقيع على وثيقة «عهد ووعد»، التي تجسد قيم التلاحم الوطني، وتعزز روح المسؤولية المجتمعية والالتفاف حول القيادة الرشيدة، بما يعكس ما تتميز به دولة الإمارات من وحدة وطنية راسخة، وتكاتف مجتمعي يسهم في مواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعود المعلا، نائب حاكم أم القيوين، أن ملتقى «عهد ووعد» يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، ويجسد ما تنعم به دولة الإمارات من تلاحم وطني راسخ وعلاقة متينة بين القيادة والشعب، تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، والعمل من أجل رفعة الوطن واستدامة مسيرته التنموية.

وقال سموه: «تمضي دولة الإمارات بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يواصل قيادة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ المكتسبات الوطنية التي تحققت عبر عقود من العمل والعطاء».

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن «عهد ووعد» يجسد عمق العلاقة الراسخة بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن والمقيمين على أرضه، ويعكس مشاعر الولاء والوفاء لصاحب السمو رئيس الدولة، والالتفاف حول مسيرة التنمية والإنجاز التي تشهدها الدولة. وأشاد معاليه بما تشهده إمارة أم القيوين من تطور متواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، مثمناً رعاية سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين، للملتقى ودعمه المستمر للمبادرات الوطنية والتنموية.

وأضاف معاليه: «المشاركة الواسعة في الملتقى تعكس الوعي الوطني والارتباط العميق بين القيادة والشعب، والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من مكانة رائدة في مجالات التنمية والتسامح والتعايش»، مؤكداً أن هذه المبادرة تجسِّد تجديد العهد على مواصلة العمل بإخلاص لخدمة الوطن وتعزيز مكتسباته، واستكمال مسيرة التقدم والازدهار.

وشهد الملتقى فقرات وطنية متنوعة جسدت معاني الولاء والانتماء، وسلطت الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مختلف القطاعات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وما تنعم به من نهضة تنموية شاملة جعلتها نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة وجودة الحياة. وأعرب المشاركون من مختلف فئات المجتمع، من مواطنين ومقيمين، عن اعتزازهم بالانتماء إلى دولة الإمارات وولائهم لقيادتها الرشيدة، مؤكدين أن ما تشهده الدولة من تطور متسارع في مختلف القطاعات، وما توفره من خدمات نوعية وفرص تنموية ورعاية شاملة للإنسان، يعكس نهجاً تنموياً رائداً، يعزز الشعور بالفخر والمسؤولية تجاه مواصلة الإسهام في مسيرة الوطن.

وفي ختام الملتقى، شارك سمو الشيخ أحمد بن سعود المعلا، والشيخ ماجد بن سعود المعلا، والشيخ عبدالله بن سعود المعلا، إلى جانب عدد من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، في التوقيع على وثيقة «عهد ووعد» على منصة الملتقى، فيما بادر الحضور إلى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للتوقيع على الوثيقة، تأكيداً لمعاني الولاء والانتماء والوفاء للوطن والقيادة، وتجديداً للعهد على مواصلة الإسهام في مسيرة التنمية والازدهار.