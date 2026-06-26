بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تنطلق 2 يوليو

دبي (وام)

تستعد دبي لإطلاق الدورة الـ29 من «مفاجآت صيف دبي 2026» خلال الفترة من 2 يوليو المقبل إلى 30 أغسطس المقبل تحت شعار «يا حي صيف دبي»، لتقدِّم أكثر من 60 يوماً من العروض الترفيهية والتجارب العائلية والتخفيضات الكبرى، التي تعزِّز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للسياحة والتسوق والترفيه خلال موسم الصيف.وتنظِّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الحدث عبر برنامج متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والضيافة والمأكولات والفعاليات الثقافية والرياضية، إلى جانب آلاف العروض الترويجية والسحوبات والجوائز، التي تشمل سيارات وجوائز نقدية ومنحاً دراسية، فضلاً عن عروض الإقامة والمعالم السياحية التي تستهدف السكان والزوّار على حد سواء.

ويشهد الموسم إطلاق حدثَين رئيسيَن للتسوق: «تخفيضات صيف دبي الكبرى» من 2 يوليو إلى 2 أغسطس، والتي تقدم حسومات تصل إلى 90% لدى مئات العلامات التجارية، و«موسم العودة إلى المدارس» من 3 إلى 30 أغسطس، والذي يوفِّر عروضاً خاصة على المستلزمات الدراسية والملابس والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب فعاليات عائلية وتجارب ترفيهية متنوعة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن «مفاجآت صيف دبي» تواصل ترسيخ مكانة الإمارة إحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة والتسوق والترفيه، مؤكداً أن دورة هذا العام تقدِّم برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والعروض والجوائز والحفلات الموسيقية وتجارب الضيافة، التي تلبي تطلعات فئات المجتمع المختلفة وتسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قطاعَي التجزئة والسياحة.

وتنطلق الفعاليات بحفل افتتاح يمتد من 2 إلى 5 يوليو المقبل، ويتضمن حفلات موسيقية وعروضاً حيّة مجانية في عدد من مراكز التسوق بمشاركة نخبة من الفنانين إضافة إلى عروض مسرحية وترفيهية تستهدف الأعمار المختلفة.

وتعود شخصيتا «مدهش»، و«دانة»، إلى المشهد الصيفي عبر لقاءات مباشرة في مراكز التسوّق وزيارات للمدارس والوجهات الترفيهية، فيما يستضيف مركز دبي التجاري العالمي «عالم مدهش» من 3 يوليو حتى 23 أغسطس، ليقدِّم مناطق ألعاب وورش عمل وعروضاً حيّة وتجارب مجانية للعائلات، إلى جانب طرح 10 منح دراسية بقيمة 20 ألف درهم لكل منها ضمن «منحة مدهش».

ويشهد البرنامج هذا العام إطلاق مبادرات جديدة، أبرزها «كرنفال العودة إلى المدارس» يومي 7 و8 أغسطس، وتجربة LEGO FIFA التفاعلية في «سيتي ووك»، إلى جانب حملات «تناول الطعام وتسوق واربح» وسحوبات كبرى على سيارات وجوائز نقدية في عدد من مراكز التسوق، فضلاً عن فعاليات تدعم المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة وتستعرض منتجات العلامات التجارية المحلية.

وفي قطاع المأكولات، تعود فعالية «أسبوع صيف دبي للمطاعم» خلال الفترة من 13 يوليو إلى 2 أغسطس، فيما تقدَّم مبادرة «طبق بـ10 دراهم» من 3 إلى 30 أغسطس أطباقاً مختارة بأسعار رمزية، بما يعزِّز تنوع التجارب الغذائية في الإمارة.

ويضم البرنامج سلسلة حفلات موسيقية وعروض حيّة، أبرزها مهرجان «بيت ذا هيت»، الذي يستضيف عدداً من الفنانين العرب طوال شهرَي يوليو وأغسطس، إلى جانب حفل فرقة ميامي الكويتية في «كوكاكولا أرينا» يوم 29 أغسطس، وعروض «كاندل لايت» الموسيقية، إضافة إلى فعاليات فنية ومسرحية وتجارب تفاعلية في أبرز مراكز التسوق.

وتواصل «مفاجآت صيف دبي» تقديم حملات التسوق والسحوبات الكبرى، بما فيها حملة «اربح منزلك في دبي»، وسحوبات على سيارات فاخرة وجوائز نقدية، إضافة إلى عروض يومية وتخفيضات متخصِّصة تشمل الذهب والإلكترونيات والأزياء ومستحضرات التجميل والأثاث.

وتوفِّر الدورة الجديدة مئات العروض على الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية، مع نحو 100 باقة إقامة وتجارب ترفيهية تناسب الميزانيات المختلفة، بالتزامن مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، إلى جانب فعاليات رياضية ومجتمعية تشمل «دبي مولاثون» وسباقات الجري الداخلية وتجارب مستوحاة من كرة القدم، بما يجعل صيف دبي موسماً متكاملاً يجمع بين التسوق والترفيه والرياضة والضيافة في مختلف أنحاء الإمارة.