عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويسهم في تحقيق تطلعاتهما إلى التنمية والازدهار.

كما بحث الجانبان مجمل الأوضاع في المنطقة، والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار، وصون السلم الإقليمي، وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.