ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1450 قتيلاً و50 ألفا في عداد المفقودين

أعلن خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا بلاده قبل أكثر من 72 ساعة إلى 1450 شخصاً مشيراً إلى تضرر 774 مبنى، من بينها 189 مبنى انهارت بالكامل.

وفيما تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثاً عن أحياء تحت الأنقاض حيث لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين، بعدما خلّف الزلزالان اللذان ضربا شمال البلاد دماراً هائلاً، لاسيما في لا غوايرا التي تُعدّ من المناطق الأكثر تضرّراً.

كان توم فليتشروكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قد حذّر من أن عدد القتلى مرشّح للارتفاع، مشيراً إلى أن 50 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين.