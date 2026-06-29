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علوم الدار

قيادة متهورة تنتهي بالحبس 6 أشهر وغرامة 70 ألف درهم لسائق مركبة بأبوظبي

قيادة متهورة تنتهي بالحبس 6 أشهر وغرامة 70 ألف درهم لسائق مركبة بأبوظبي
29 يونيو 2026 11:12

أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حُكماً بإدانة متهم ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، إثر قيادة مركبة على الطريق العام بطيش وتهور والانحراف بها مرات عدة بصورة مفاجئة، مجازفاً بحياته وحياة الآخرين.  وقضت المحكمة بمعاقبة المدان بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، إضافة إلى تغريمه 20 ألف درهم تُمثِّل القيمة التقديرية للمركبة المستخدمة في الجريمة، لثبوت ملكيتها لشخص آخر، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها إلى 70 ألف درهم، مع وقف رخصة قيادته لمدة سنة بعد تنفيذ العقوبة

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