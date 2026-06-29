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شرطة أبوظبي تُطلق «همسات تطوعية»

مشاركون في الفعالية (من المصدر)
30 يونيو 2026 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بإدارة الشرطة المجتمعية، «همسات تطوعية» ضمن منظومة «كلنا شرطة»، بهدف تعزيز ثقافة التطوع الشرطي، ونشر الرسائل التوعوية الهادفة، التي تُبرز أهمية المشاركة المجتمعية ودور المتطوعين في دعم الأمن والأمان، بما يُسهم في ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الشرطة والمجتمع وتعزيز جودة الحياة.
وأكد العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، أن إطلاق البرنامج يأتي انطلاقًا من حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ مفهوم التطوع الشرطي باعتباره أحد الركائز الأساسية للعمل المجتمعي، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يؤديه منتسبو منظومة «كلنا شرطة» في دعم المبادرات الأمنية والتوعوية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية المشتركة، بما ينسجم مع الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في الأمن الاستباقي.
وأوضح المقدم راشد سعيد الأشخري، رئيس قسم كلنا شرطة، أن برنامج «همسات تطوعية» يمثّل منصة إعلامية توعوية تُسهم في إيصال رسائل أمنية ومجتمعية هادفة، وتُرسّخ قيم الانتماء والولاء والعطاء، وتشجّع مختلف فئات المجتمع على تبنِّي ثقافة التطوع والمشاركة الإيجابية في خدمة الوطن.

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